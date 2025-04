A vida do Manchester United não melhorou com a vinda de Ruben Amorim. Os red devils estão no 14.º lugar com 38 pontos e foram novamente derrotados na última jornada, desta vez pelo Newcastle por 4-1.

Jamie Carragher, comentador da Sky Sports e antigo jogador do Liverpool, não aceita no entanto que a culpa da má prestação do Man. United seja do técnico português.

«Acho que Amorim está no final da lista de culpados. Temos de olhar para os donos do clube e para os jogadores. Ele está numa posição muito difícil, temos de nos lembrar que ele não queria vir logo, ele queria vir no verão, com uma pré-época. No entanto, os resultados que ele conseguiu não são bons o suficiente. Nós conhecemos o Manchester United, não esperamos que ele ganhe todas as semanas, sabemos que não são uma equipa de topo, mas não deviam estar onde estão na classificação», começou por dizer o antigo jogador de 47 anos.

«Mesmo com os jogadores que tem, demorou algum tempo para mudar o sistema como seria de esperar. As pessoas ainda não estão convencidas se foi a melhor decisão. Na verdade, não da parte dele, mas da parte do clube por o ter contratado, porque ele veio com aquele sistema, é o seu ADN. As pessoas continuam a dizer: 'Tem de mudar o sistema', mas eu não vejo as coisas dessa forma, porque toda a sua carreira de treinador e o sucesso que teve foram baseados nesse sistema, é isso que ele conhece. Se ele for para outra coisa, então mais vale mudar o treinador», concluiu.

De recordar, Ruben Amorim foi oficializado no Manchester United em novembro, depois de ter feito onze jornadas à frente do Sporting.

Veja aqui as declarações de Jamie Carrager: