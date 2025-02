Não se pode dizer que a época de estreia de Ruben Amorim no Manchester United esteja a correr de feição: apenas nove vitórias em 20 jogos. No entanto Diogo Dalot mantém a confiança no treinador de 40 anos e sonha com voos mais altos nos «red devils», com o técnico português ao leme.

«Se quiserem que eu seja completamente honesto, com este treinador, acho que podemos ganhar a Premier League», disse Diogo. «Acho que, realisticamente, podemos ganhar. Mas depois torna-se a coisa mais difícil de ouvir como adepto: que vai levar tempo», começou por dizer o defesa internacional português, em declarações numa entrevista com adeptos do Man. United, reproduzidas pelos meios do clube inglês.

«Penso que podemos ganhar uma Premier League com este treinador, mas, ao mesmo tempo, temos de criar um ambiente em que ele tenha tudo preparado para aquilo que quer dos jogadores. Também temos de nos adaptar ao sistema. Vai levar algum tempo».

Os adeptos estão a começar a ficar impacientes e já nem o recente triunfo sobre o Leicester para a Taça de Inglaterra impede que algumas críticas sejam ouvidas.

«Eu percebo. Sou um jogador mas, ao mesmo tempo, sei o que sentem. Sei que este clube tem sede de ganhar e que toda a gente quer ganhar. Não estamos a falar de taças - sei que isso é importante, ganhar troféus - mas o que levou este clube ao que é hoje são os grandes troféus», referiu Dalot.

«Obviamente, não podemos pensar demasiado à frente, mas estou convencido de que a forma como ele se comporta, a forma como comunica com os jogadores, a ideia que tem... nós conseguimos. Agora é a parte mais difícil, mas sendo realmente honesto e positivo, penso que podemos ganhar grandes troféus com este treinador».

O defesa de 25 anos reconheceu que os primeiros meses sob o comando de Amorim não foram fáceis, mas o lateral sublinha que houve vários sinais de «esperança» num «caminho que há para percorrer».

«Por vezes, quando se segue esse caminho, há muitas coisas que é preciso mudar, e há muitas mudanças a acontecer no clube, e é sempre difícil nesta altura em que se quer mudar as coisas mas, ao mesmo tempo, é preciso ganhar jogos. Nos últimos dois meses, temos tentado treinar durante os jogos, pelo que tem sido um processo muito difícil».

«Não quero parecer que são sempre desculpas, mas é a realidade e, por vezes, temos de a enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, temos lutado e tentado melhorar as coisas. Mas também sabemos que temos muita responsabilidade e que temos de fazer muito melhor do que temos feito nos últimos jogos. Porque houve alguns momentos em que mostrámos que podemos ser uma boa equipa, que podemos fazer o que o treinador quer que façamos. Estamos apenas a tentar encontrar essa consistência», concluiu.

Diogo Dalot está no Manchester United desde a temporada 2018/19, altura em que se transferiu do FC Porto. Esta época, o defesa leva já 37 jogos ao servido dos «red devils», tendo marcado um golo e feito uma assistência. O Man. United está no 13.º lugar da Liga inglesa com 29 pontos conquistados.