Foram duas derrotas pesadas nas últimas duas visitas a Anfield, mas esta tarde o desfecho foi diferente e o Manchester United empatou em casa do Liverpool (0-0), em jogo da 17.ª jornada da Premier League.

Diogo Dalot foi titular nos red devils, que não contaram com o capitão Bruno Fernandes, suspenso. Na formação da casa, Diogo Jota, lesionado, também não foi a jogo.

Com a liderança em jogo, o Liverpool foi naturalmente superior: teve 68 por cento de posse de bola e 34 tentativas de golo, mas não conseguiu desfazer o nulo, cerca de meio ano depois de ter ganho 7-0 a este mesmo United, em Anfield.

De resto, a formação de Manchester também soube incomodar a baliza de Alisson, principalmente numa altura em que o jogo já estava partido. Hojlund, por exemplo, surgiu na cara do guarda-redes brasileiro, mas não o conseguiu bater.

Nos últimos minutos, numa altura em que o Liverpool carregava sobre o adversário, Diogo Dalot foi expulso: o lateral português reclamou um lançamento a seu favor depois de um lance com Salah, mas os protestos não agradaram ao árbitro Michael Oliver: segundo amarelo e banho mais cedo.

Com este resultado, o Liverpool perde o primeiro lugar, que é agora ocupado pelo Arsenal, com mais um ponto. O United é sétimo, com 28 pontos.