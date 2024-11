Danny Rose, antigo lateral do Tottenham, confessou que Bernardo Silva foi o jogador que mais dificuldades lhe colocou em campo, numa conversa no podcast da BBC Sport, «You'll Never Beat Kyle Walker», com o defesa do Manchester City.

O antigo lateral inglês, de 34 anos, já com a botas penduradas, afirmou que o português foi sempre aquele que lhe deu mais pesadelos dentro das quatro linhas.

«Só há um que não me agradou e acho que nem sequer é bem um extremo, o Bernardo Silva. A primeira vez que o defrontei foi no Monaco e sabes quando olhamos para alguém e pensamos: "oh, este é fácil para mim". Ele não parecia ser forte, mas estava sempre dois passos à frente. Eu não conseguia fazer-lhe frente e até o controlo de bola que ele tem quando está a jogar é inacreditável», destacou.

«Ele é o melhor que já enfrentei. É o único contra quem provavelmente diria que estava nervoso a jogar», referiu ainda.