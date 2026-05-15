Aos 51 anos, Sir David Beckham tornou-se no primeiro desportista britânico bilionário. De acordo com o Sunday Times, que avaliou património, terrenos, imóveis, obras de arte, cavalos de corrida e participações significativas em empresas – deixando de fora as contas bancárias – David e Victoria duplicaram a fortuna nos últimos 12 meses e acumulam 1,1 mil milhões de libras (1,26 mil milhões de euros).

A lista é liderada pelos irmãos Sanjay e Dheeraj Hinduja, que tutelam empresas de referência nas áreas de petróleo, gás, bancos e transportes, com fortuna de 38 mil milhões de libras (43,5 mil milhões de euros). No nono lugar surge Sir Jim Ratcliffe, empresário e proprietário do Manchester United, que viu a fortuna cair quase 2 mil milhões de libras, para os 15,1 mil milhões de libras (17,3 mil milhões de euros).

O estudo realizado pelo Sunday Times identificou 157 bilionários no Reino Unido, com Rei Carlos III, Elton John, Mick Jagger, JK Rowling, Brian May, Rishi Sunak e Lewis Hamilton na lista.

Quanto a David Beckham, a antiga estrela de Man United, Real Madrid, Milan, PSG e Inglaterra é dono do Inter Miami, onde joga Lionel Messi.