David Beckham, de 50 anos, foi operado ao pulso direito na quinta-feira, resolvendo a fratura contraída em Durban, em maio de 2003, durante um particular entre Inglaterra e África do Sul. O antigo médio foi alvo de uma rasteira de Thabang Molefe, caiu desamparado e fraturou o escafoide.

De acordo com a imprensa britânica, um parafuso remediou o problema em 2003. Todavia, ficou preso no antebraço, agravando as dores. E esta seria uma intervenção “secreta”, mas Victoria Beckham – esposa de David – revelou o aparato nas redes sociais.