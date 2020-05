Kevin de Bruyne coloca a possibilidade de deixar o Manchester City caso a UEFA mantenha o castigo de dois anos sem competições europeias devido a alegadas irregularidades no âmbito do fair-play financeiro.

O internacional belga tem contrato com o City até junho de 2023 e, apesar de dizer que está «feliz» na equipa de Pep Guardiola, também diz que dois anos fora da elite europeia seria demasiado tempo nesta altura da sua carreira.

No imediato, De Bruyne mantém a confiança no clube e acredita que o recurso apresentado até pode ser bem-sucedido. «O clube disse-nos que ia recorrer da decisão e eles estão cem por cento convencidos de que têm razão. Tenho confiança no meu clube: se o que eles dizem é verdade, então só tenho de confiar. Vou esperar e ver o que acontece. Quando houver uma decisão final vou ver», destacou.

No entanto, caso se mantenha o castigo de dois anos, De Bruyne irá analisar outras soluções. «Dois anos [sem a Liga dos Campeões] é demasiado tempo. Um ano até poderia aceitar», acrescentou.

Na mesma entrevista, De Bruyne também tinha dito que o seu futuro não dependia da continuidade do treinador Pep Guardiola que tem contrato com o City até 2021.