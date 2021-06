O médio belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador da Premier League pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA na sigla inglesa).

O jogador recebeu o troféu, depois de também ser eleito para a equipa do ano, onde figura com três jogadores portugueses: os companheiros João Cancelo e Rúben Dias e ainda Bruno Fernandes.

Esta foi a segunda época consecutiva que De Bruyne conquistou a distinção.

🏆 The PFA Players’ Player of the Year Award 2021 | @DeBruyneKev 👏



🙌🙌🙌 @ManCity @BelRedDevils #PFAawards #POTY #deviltime 🇧🇪 pic.twitter.com/wQlUuv8cCU