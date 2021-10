O antigo internacional alemão Bastian Schweinsteiger falou abertamente sobre a temporada em que jogou no Manchester United, em 2015/16, e revelou um episódio caricato com o guarda-redes David De Gea e também abordou a recente goleada que a equipa de Old Trafford consentiu no domingo em casa diante do Liverpool com o guarda-redes espanhol na baliza.

«Quando vim para o Manchester United, o de Gea disse-me: «Diz-me que sou melhor que o Neuer! Eu respondi: não, não és. É um nível diferente. Ele ficou furioso, mas expliquei-lhe porquê», começa por contar o antigo médio alemão numa conversa num podcast da BBC.

O antigo jogador revela depois que o guarda-redes repetia a mesma pergunta sempre que fazia uma boa exibição. «Eu repetia sempre que não estavam no mesmo nível», acrescentou.

Uma conversa que andou à volta do Manchester United e a goleada consentida na véspera diante do Liverpool também foi abordada. «Foi um dia devastador para os adeptos do Man United e para o clube, mas não veio do nada. Não foi surpresa nenhuma. O Liverpool mostrou a diferença, que é gigantesca, tanto na filosofia como na visão», atirou.

Schweinsteiger também passou por dificuldades quando jogou no United, mas agora, à distância, diz que adorou ter jogado em Old Trafford. «Era o único clube em que estava interessado em jogar depois de ter saído do Bayern Munique. Têm um estádio lindo e eu era um grande fã do Eric Cantona. Adorei jogar pelo United, os adeptos são absolutamente fabulosos. Adorei cada momento que passei lá», contou ainda.