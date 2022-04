O Tottenham adormeceu e foi surpreendido, em casa, pelo Brighton (0-1), com um golo no último minuto do jogo. Um resultado surpreendente que pode permitir os mais diretos adversários dos Spurs cortarem distância na luta pelo apetecido quarto lugar da classificação Premier League, o último que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

A equipa de Antonio Conte tinha conquistado o quarto lugar na sequência de quatro vitórias consecutivas, mas esta tarde foi uma sombra do que tem demonstrado. Com uma linha de ataque com Kulusevski, Harry Kane e Heung-Min Son, os Spurs andaram sempre longe da baliza de Robert Sanchez que chegou ao final do jogo sem ter feito uma única defesa.

A primeira parte foi fraca, mas a segunda foi bem pior. Já com o jogo a acabar, ao som de assobios as bancadas, Cristian Romero assistiu Leandro Trossard, aos 89 minutos, para o golo solitário do jogo.

Uma semana depois de vencer o Arsenal, o Brighton derruba também os Spurs que podem ver agora os gunners, que jogam em Southampton, cortarem a distância para zero pontos.