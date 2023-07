Diego Moreira falou pela primeira vez como jogador do Chelsea, onde chegou a custo zero depois de ter terminado contrato com o Benfica, manifestando-se satisfeito com as primeiras impressões que recolheu do clube de Stamford Bridge.

«Estou muito contente por estar aqui, as pessoas têm sido muito simpáticas, estou a gostar muito do clube», destacou o jovem avançado, num vídeo de respostas rápidas publicado nas plataformas do Chelsea.

O avançado, que esteve na fase final do Campeonato da Europa de Sub-21, descreveu-se depois, como jogador, aos adeptos do Chelsea. «Sou rápido, gosto de fintar, faço assistências e, claro, também marco golos. Ajudo a equipa a defender porque não gosto de perder, se possível, quero ganhar todos os jogos», referiu.

Diego Moreira explicou ainda as tatuagens que tem no corpo, quase todas dedicadas a membros da família, e também elegeu Eden Hazard e Didier Drogba como os seus jogadores favoritos do Chelsea de todos os tempos.

