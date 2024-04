Diogo Dalot está, mais uma vez, nomeado para melhor jogador do mês da Premier League e, em entrevista à DAZN, assume que está a passar pelo melhor período da carreira, apesar do Manchester United ocupar um modesto sexto lugar, já a onze pontos do último lugar de acesso à Liga dos Campeões na próxima época.

«Não o posso esconder, tem sido provavelmente a melhor época da minha carreira. Agora é um pouco agridoce, quando as coisas, coletivamente, não estão como eu e o grupo gostaríamos que estivessem. Agora não posso esconder que sim, é o melhor momento da minha carreira individualmente», referiu.

A nível individual, o internacional português já soma 39 jogos, marcou dois golos e fez três assistências. «Acredito que tenho feito o meu trabalho, é uma questão de continuar para que as coisas continuem, pelo menos, a correr bem», destacou ainda o lateral.

O Manchester United visita esta quinta-feira Stamford Bridge para defrontar o Chelsea, em mais um jogo da 31.ª jornada da Premier League que tem início marcado para as 20h15.