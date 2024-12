Dan Ashworth deixou o cargo de diretor-desportivo do Manchester United ao fim de meio ano no cargo.

A notícia, que ainda não foi oficialmente confirmada, está ser avançada pelo The Athletic e a ser citada pela generalidade da imprensa britânica.

Dan Ashworth chegou ao Man United no verão passado, depois de duas temporadas no Newcastle. Antes disso, entre 2018 e 2022, foi dispensável pela direção desportiva do Brighton & Hove Albion, que deixou sair Viktor Gyökeres para o Coventry em 2021 por pouco mais de 1 milhão de euros.