Dois anos depois, o Sheffiled United está de regresso à Premier League.

A equipa orientada por Paul Heckingbottom garantiu esta quarta-feira a subida ao principal escalão do futebol inglês de forma direta ao vencer na receção ao West Bromwich Albion (2-0), em jogo atrasado da jornada 38 do Championship.

Golos, só na segunda parte: Sander Berge abriu o marcador aos 58 minutos, Anel Ahmedhodzic fechou as contas à entrada para o último quarto de hora.

A duas jornadas do fim do campeonato, o Sheffield garante assim a subida: é segundo, atrás do já campeão Burnley, e com sete de pontos de vantagem face ao Luton, terceiro classificado.

O Sheffield United havia estado pela última vez na Premier League há duas temporadas, entre 2019 e 2021. Agora está de regresso.