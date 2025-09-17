Gianluigi Donnarumma abordou esta terça-feira, em conferência de imprensa, a mudança do Paris Saint-Germain para o Manchester City e deixou claro que a decisão foi tomada sem arrependimentos.

«Não gosto muito de falar do passado, mas algumas pessoas tomam decisões e isso faz parte do futebol. Agora estou feliz e orgulhoso aqui. Desejo o melhor aos meus antigos colegas, porque merecem. Sempre me mostraram carinho, mesmo quando sabiam que ia sair», afirmou o guarda-redes italiano.

O internacional transalpino explicou também que nunca teve dúvidas quanto ao destino depois de ver confirmada a saída do clube parisiense.

«Fui muito claro, o meu desejo era vir para aqui. Foi a minha primeira e única opção, a única coisa que queria. Estou feliz por estar no Man. City, fazer parte desta família fantástica e espero dar muito a estas cores durante muitos anos», afirmou

Donnarumma não poupou elogios a Pep Guardiola, técnico dos citizens e uma peça fundamental segundo o jogador para a sua mudança para Inglaterra.

«Agradeço ao treinador e para mim é uma honra e um orgulho estar aqui e tê-lo como treinador. É história, história do futebol, por isso estou muito entusiasmado por estar aqui», referiu.

O italiano antecipou também o duelo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, frente ao Nápoles.

«Vai ser um jogo muito complicado, contra uma grande equipa. Conheço bem a cidade, o treinador e tenho colegas da seleção italiana lá. Vou dizer isso mesmo no balneário», concluiu.