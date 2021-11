O West Ham anunciou nesta quarta-feira que o grupo checo 1890 adquiriu 27 por cento da holding detém o clube de Londres.

Trata-se do grupo proprietário do Sparta Praga, atual tricampeão checo e clube com mais títulos na Rep. Checa.

O acordo implica a entrada de Daniel Kretinsky e Pavel Horsky no quadro da direção do atual terceiro classificado da Premier League, passando a sociedade a ser o segundo maior acionista do clube.

O West Ham justifica a entrada do investidor com o necessário aumento do capital do clube, que vai permitir reduzir as dívidas.

Apesar de nenhuma das partes ter divulgado os valores do negócio, a imprensa inglesa fala num valor a rondar os 23 milhões de euros.