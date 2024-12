O Chelsea foi esta quinta-feira derrotado pelo Fulham de Marco Silva por 1-2, numa partida em que João Félix voltou a ficar no fora das opções de Enzo Maresca.

O treinador dos blues, no entanto, justificou a decisão de manter o jogador português no banco, com a questão de privilegiar o «equilíbrio» da equipa.

«O João (Félix) joga mais ou menos na mesma posição que o Cole Palmer. Eles já jogaram juntos, mas também é uma questão de equilíbrio. Por isso é que ele não entrou hoje», referiu o técnico de 44 anos no final da partida em Stamford Bridge.

João Félix conta com 16 jogos realizados pela equipa de Londres, tendo marcado cinco golos e feito duas assistências. De recordar, o português ficou no banco nas últimas duas partidas.