O Yeovil Town anunciou esta quinta-feira a morte do capitão da equipa principal, Lee Collins, aos 32 anos.

«Toda a gente no Yeovil Town Football Club está de luto pela perda do capitão do clube, Lee Collins. Infelizmente, o Lee faleceu ontem [quarta-feira] e os nossos pensamentos e orações vão para a sua família e amigos», escreveu o emblema britânico, numa nota na qual pediu ainda respeito pela privacidade da família de Collins.

No mesmo comunicado, o Yeovil, da National League (correspondente à quinta divisão do futebol inglês), informou que a partida com o Altrincham, agendada para sexta-feira, foi adiada.

Lee Collins começou a carreira no Wolverhampton, mas nunca chegou a jogar na equipa principal dos wolves. Andou sempre pelos escalões secundários e cumpria nesta altura a segunda temporada no Yeovil.