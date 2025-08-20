Wesley Fofana surpreendeu ao apagar todas as menções no Instagram relativas ao Chelsea, clube pelo qual tem contrato até 2029.

Este caso surge poucos dias depois de Yoane Wissa, jogador do Brentford, ter feito exatamente o mesmo por querer forçar a saída para o Newcastle.

O defesa-central francês, de 24 anos, está insatisfeito com o pouco tempo de utilização no clube londrino e surgem rumores de uma possível transferência, segundo a imprensa inglesa.

O jogador contratado ao Leicester por 80 milhões de euros, em 2022, não tem tido vida fácil em Londres. Durante as três épocas de ligação aos «Blues», Fofana esteve lesionado grande parte do tempo por conta de lesões graves e participou em somente 34 jogos, tendo apontado dois golos.

No jogo inaugural da nova época, Wesley Fofana ficou no banco de suplentes no empate caseiro do Chelsea com o Crystal Palace (0-0).

Na conferência de imprensa pós-jogo, o treinador Enzo Maresca disse que conta com o jogador e que apenas não o utilizou por não estar ainda nas melhores condições físicas após recuperar de lesão.

«O Fofana estava no banco, mas o plano era que ele ainda não tivesse minutos. Agora, espero que para o próximo [jogo] possamos usá-lo por alguns minutos», disse o treinador italiano.

Com Levi Colwill, um dos defesas centrais do Chelsea, já descartado das opções para a maior parte da temporada devido a uma rotura do ligamento cruzado, Maresca tem poucas opções para a defesa e Fofana seria uma opção bastante viável.

Contudo, esta atitude de Wesley Fofana poderá conduzir ao afastamento do defesa dos próximos encontros do emblema de Stamford Bridge, nomeadamente frente ao West Ham, já na sexta-feira.

Neste momento, Enzo Maresca não tem muitos defesas centrais disponíveis, tendo inclusive adaptado o lateral-direito Josh Acheampong a defesa-central no encontro da primeira jornada da Liga inglesa frente ao Crystal Palace.