A Football Association, FA, anunciou esta quarta-feira que o recurso do Bournemouth ao castigo de três jogos de Evanilson foi aceite e o avançado ex-FC Porto vai poder jogar nos últimos jogos da temporada inglesa.

«Uma comissão reguladora independente retirou a proibição de três jogos a Evanilson na sequência de uma queixa bem sucedida de uma expulsão indevida”, afirmou a FA num comunicado.

Em causa está um lance na última jornada, no duelo entre os cherries e o Manchester United, no qual Evanilson cometeu uma falta sobre Mazraoui e viu o cartão vermelho direto depois de uma intervenção do VAR.

Com esta decisão da FA, o brasileiro vai poder participar no próximo jogo do Bournemouth frente ao Arsenal, a contar para a 35.ª jornada da Liga inglesa.

We can confirm that Evanilson has had his red card from Sunday rescinded.



He will be available to face Arsenal this weekend. pic.twitter.com/lkRCUCbdra