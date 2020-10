O Everton e o Liverpool empataram a dois golos num dérbi de Merseyside carregado de emoção e imprevisibilidade.

Na visita ao terreno do líder improvável da Premier League, o campeão em título adiantou-se no marcador logo aos 3 minutos por intermédio de Sadio Mané.

Com André Gomes a titular, o Everton recompôs-se de uma falsa partida, beneficiando também da lesão de Virgil Van Dijk, forçado a deixar o relvado aos 12 minutos, e chegou ao empate ainda antes dos 20 minutos, por Michael Keane após cruzamento de James Rodríguez.

Depois de já denotar algum ascendente nos minutos finais da primeira parte, o Liverpool manteve a toada na etapa complementar e voltou à vantagem ao minuto 72, quando Mohamed Salah marcou num remate de primeira após corte incompleto de Yerry Mina.

Já sem André Gomes em campo (saiu aos 74 minutos), os reds estiveram perto de aplicar a sentença ao Everton, mas os Toffees não só resistiram ao terceiro golo, como chegaram ao empate através do inevitável Calvert-Lewin.

Aos 81 minutos, o homem-golo do Everton (e da Premier League, agora com sete golos) elevou-se para assinar o 2-2, tornando-se no primeiro jogador do Everton desde Tommy Lawton em 1938/39 a marcar sempre nas cinco primeiras jornadas da Liga inglesa.

O Everton acabou o jogo reduzido a dez, por força da expulsão por vermelho direto de Richarlison já perto do tempo de compensação, após entrada dura sobre Thiago Alcântara.

Em tempo de compensação, o Liverpool ainda celebrou o 3-2, mas o VAR descortinou um fora de jogo milimétrico de Sadio Mané e anulou o golo a Henderson.