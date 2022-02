O Everton fez uma exposição escrita dirigida à Premier League a exigir um pedido de desculpas por um alegado penálti que considera que ficou por sancionar no recente embate com o Manchester City que acabou com uma vitória da equipa de Pep Guardiola com um golo marcado já perto do final do jogo por Phil Foden.

O clube de Goodison Park aponta o dedo a um corte de Rodrigo com o braço, na área do City logo depois de Phil Fonden ter aberto o marcador, aos 82 minutos. O árbitro Paul Tierney não assinalou a infração, fazendo a sinalética de fora de jogo e o VAR, neste caso o árbitro Chris Kavanagh, entendeu que o erro não foi óbvio e, por isso, decidiu manter a decisão original do juiz de campo. Uma decisão que deixou em polvorosa os adeptos dos Toffees, bem como o treinador Frank Lampard que, no final do jogo, disse que até a filha de três anos tinha marcado penálti.

«Perdemos um ponto por causa de um profissional que não soube fazer o seu trabalho como deve ser», atirou o antigo internacional inglês.

Pep Guardiola também comentou o lance e considera que, se não existir fora de jogo, deveria ter sido marcado penálti. «No passe do Dele Alli, parece que o Richarlison está fora de jogo. Se não está, é penálti», referiu o treinador catalão.

A derrota diante do líder afundou o Everton no 17.ª lugar da classificação da Premier League, com apenas um ponto acima da zona de despromoção.