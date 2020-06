Everton e Liverpool até podem não ter protagonizado um dos maiores espetáculos de que há memória no futebol inglês, mas o 0-0 registado no final do dérbi de Merseyside não teve reflexos negativos nas audiências televisivas.

A partida fixou um novo recorde de audiência na história da Premier League: 5,5 milhões de telespectadores chegaram a estar sintonizados ao mesmo tempo na Sky Sports e a assistir a uma das mais históricas rivalidades do futebol em Terras de Sua Majestade.

O anterior registo máximo tinha sido alcançado num outro dérbi: em 2012 entre Manchester United e Manchester City, época na qual a segunda equipa conquistou o título de campeão inglês.

Para o registo histórico da Sky Sports contribuiu, claro, a «fome» por futebol e, não menos importante, o facto de este ter sido um dos jogos escalados para serem emitido em sinal aberto, à semelhança do que já tinha acontecido no passado sábado no duelo entre Bournemouth e Crystal Palace, emitido pela BBC e que foi, à data, o segundo jogo mais visto de sempre em Inglaterra, com um máximo de 3,9 milhões de telespectadores e uma média de 3,6 milhões.