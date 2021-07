Alex Telles é baixa para as próximas semanas.

A confirmação foi dada por Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United. «Infelizmente, o Alex escorregou e torceu o tornozelo. Vai ficar de fora algumas semanas. Esperemos que não seja muito mau, mas vai estar algum tempo de fora», disse o técnico que acaba de renovar contrato até 2024.

O antigo jogador do FC Porto é, assim, baixa confirmada pelo menos para os próximos particulares com o Brentford (quarta-feira) e o Preston North End, no próximo sábado.

O primeiro jogo oficial da nova época para o Manchester United será a 14 de agosto diante do Leeds na jornada inaugural da Premier League.