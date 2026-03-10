O antigo futebolista inglês Joey Barton foi detido e acusado de agressão grave após um incidente ocorrido no domingo à noite perto do Huyton and Prescot Golf Club, em Merseyside.

Segundo a polícia local, os serviços de emergência foram chamados por volta das 21h do último domingo e encontraram um homem com ferimentos no rosto e nas costelas, que foi transportado para o hospital, onde permanece em estado grave, mas estável.

Barton, de 43 anos, foi acusado de provocar «ferimentos com intenção», juntamente com outro suspeito de 50 anos. Ambos permanecem sob custódia e deverão comparecer perante o tribunal para responder pelas acusações.

Um dia depois, o antigo médio foi também condenado pela justiça britânica a pagar cerca de 390 mil euros à ex-internacional inglesa Eni Aluko, na sequência de um processo por assédio e difamação nas redes sociais.

A antiga jogadora, que somou 105 internacionalizações por Inglaterra, acusou Barton de conduzir uma «campanha deliberada de difamação» entre janeiro e agosto de 2024, período em que publicou 48 mensagens críticas sobre o trabalho de Aluko como comentadora televisiva.

Em tribunal foi referido que o ex-jogador chegou a sobrepor o rosto da antiga internacional à imagem de um assassino em série, num ataque que, segundo a acusação, causou «enorme stress» à ex-futebolista.

Barton somou 269 jogos na Premier League, incluindo 130 ao serviço do Manchester City, tendo também representado clubes como Newcastle, Queens Park Rangers, Burnley e Rangers, terminando a carreira em 2017.