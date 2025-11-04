Jordan Pickford viveu esta segunda-feira uma noite de emoções fortes no regresso ao Stadium of Light, casa do Sunderland, clube onde fez toda a formação e ao qual esteve ligado durante dez anos.

O guarda-redes inglês, no Everton há nove temporadas, voltou a pisar o relvado onde cresceu, e fê-lo pela primeira vez como adversário.

Antes do apito inicial, Pickford entrou em campo acompanhado pelo filho, que usava uma camisola bipartida, metade do Everton, metade do Sunderland. O guarda-redes de 31 anos fez questão de partilhar o momento nas redes sociais.

«Uma noite especial de regresso ao Stadium of Light. Quinze anos aqui em criança, primeira vez de volta como jogador do Everton, orgulhoso por partilhar isto com o meu filho. O futebol fecha o círculo», escreveu.

Pickford deixou o Sunderland no início da temporada 2017/18, a troco de 28,5 milhões de euros, precisamente na época que se seguiu à descida de divisão e o Everton o contratou. Desde então, o guarda-redes nunca mais tinha regressado àquele palco.

O reencontro terminou com um empate a uma bola (1-1), mas o resultado foi quase um detalhe numa noite em que Pickford «voltou a casa».