Florentino Luís, médio que, no último verão, trocou o Benfica pelo Burnley, recorda, em entrevista à DAZN, as memórias de criança relativas à Premier League e o ídolo Yaya Touré, que o influenciou até na escolha do endereço pessoal de email:

Memórias da Premier League

«Lembro-me de que, desde quando era criança, ao fim de semana tentar sempre ver a Premier League. Em quase todas as semanas tens grandes jogos, por assim dizer, porque são muito equilibrados. E, agora, estar dentro desta liga dá-me um sentido de responsabilidade porque não estou só a representar o Florentino, mas também os jovens portugueses.»

Yaya Touré como ídolo

«Yaya Touré era o jogador que eu gostava mais. Uma coisa engraçada até é que o meu email é “florentino_yaya_42” por causa dessa altura em que eu gostava muito dele.»