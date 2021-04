Um dia depois do anúncio da criação da Superliga Europeia, o Liverpool, um dos clubes fundadores da competição, joga em Elland Road frente ao Leeds, em jogo da Premier League.

Os reds, no entanto, não estão a ser recebidos da melhor maneira. No exterior do estádio ouviram-se apupos ao atual campeão inglês, e nas bancadas pode ler-se uma mensagem bem clara sobre o posicionamento do Leeds em relação a esta polémica: «Ganha em campo. O futebol é para os adeptos.»

No Leeds, Hélder Costa, tal como Diogo Jota do lado do Liverpool. Acompanhe aqui todas as incidências da partida AO MINUTO, incluindo as formas de protesto dos adeptos.