Morgan Gibbs-White, médio do Nottingham Forest, recorreu ao Instagram para mostrar a cicatriz que ficou do lance violento no jogo desta segunda-feira, frente ao Chelsea.

Tudo aconteceu ao minuto 61, durante um lance ofensivo da equipa de Nottingham: Gibbs-White chocou de cabeças com o guarda-redes do Chelsea, Robert Sanchez, e ambos os jogadores tiveram de ser rapidamente substituídos, para serem submetidos a cirurgias.

Robert Sanchez, que também mostrou os resultados do choque nas redes sociais, tendo também uma cicatriz bem visível na cabeça, acompanhada de uma mensagem direcionada a Gibbs-White:

«Já vi que ficaste pior do que eu, espero que estejas bem».

De relembrar que o Nottingham Forest venceu o Chelsea por 3-1 na visita a Stamford Bridge e respirou na luta pela manutenção no primeiro escalão inglês. Já o Chelsea, com esta derrota, viu cair por terra a possibilidade de chegar aos lugares de Liga dos Campeões.