Yasir Al-Rumayyan, novo presidente do Newcastle, foi recebido como um herói em St. James' Park neste domingo, dia de jogo frente ao Tottenham de Nuno Espírito Santo.



O Governador do Public Investment Fund, fundo liderado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita (Mohammed bin Salman), recebeu uma tremenda ovação antes do início do encontro, perante um estádio cheio e milhares de adeptos com vestes árabes, para simbolizar uma nova era no clube.



Saiba aqui toda a história do polémico e multimilionário novo dono do Newcastle.