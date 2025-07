As homenagens a Diogo Jota e ao irmão André Silva continuam depois de terem falecido num acidente de viação em Espanha na última semana.

Nos últimos dias, alguns jogadores do plantel do Liverpool e colegas de Jota que decidiram marcar presença no memorial que foi criado ao lado de Anfield, o estádio dos reds.

De acordo com as redes sociais do Liverpool, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez e Armin Pecsi estiveram presentes esta quinta-feira e deixaram algumas flores.

Umas horas antes, Adam Lallana, antigo jogador dos reds fez questão de estar presente e, da mesma forma, também Cody Gakpo deixou a sua homenagem.

Veja na galeria associada as imagens da homenagem a Diogo Jota.