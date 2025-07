O Manchester United divulgou esta quarta-feira a camisola alternativa para a temporada 2025/26.

Com um padrão de "flocos de neve" em tons lilás, o novo equipamento faz lembrar o padrão presente na camisola alternativa dos "red devils" em 1992.

«Os roxos ricos funcionam em harmonia com a base branca e os detalhes metálicos, e estamos entusiasmados por vê-la em campo e nas bancadas esta época», disse Jurgen Rank, diretor de design sénior da Adidas, a empresa que faz os equipamentos do Man. United.

Nas fotografias divulgadas pelo clube inglês, o destaque vai pela presença do reforço Matheus Cunha, que chegou este verão proveniente do Wolverhampton. A estreia da nova "pele" do Manchester United vai acontecer no jogo amigável frente ao Leeds, no próximo sábado em Estocolmo.

Veja na galeria associada as melhores imagens do novo equipamento do Manchester United.