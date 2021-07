O Arsenal apresentou esta manhã o novo equipamento principal para a temporada 2021/22.

A camisola mantém-se com a cor vermelha como predominante, e com as mangas brancas. Desta vez, também parte da camisola por baixo do braço também é branca, a fazer lembrar o Ajax. Tem ainda uns pormenores em azul escuro.

Veja o novo equipamento do Arsenal na galeria acima associada.