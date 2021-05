O Liverpool apresentou na manhã desta quinta-feira o novo equipamento principal para a temporada de 2021/22.

Como habitual, a camisola dos reds é vermelha, mas com o laranja como segunda cor, presente em riscas na diagonal, mangas e colarinho.

Refira-se que no ano passado a camisola da equipa de Diogo Jota também era vermelha, mas com um pormenor no colarinho em verde.