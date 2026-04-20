Frank Lampard guiou o Coventry de volta à Premier League, 25 anos depois, e foi eleito o treinador do ano do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

«Este é um prémio individual, mas significa muito mais do que isso. Obrigado a todos os adeptos do Coventry que nos apoiaram ao longo da temporada. Voltar à Premier League, 25 anos depois, é uma história incrível. Muito obrigado», disse o treinador inglês, de 47 anos.

📈 Friday night: Guides @Coventry_City to a historic promotion to the Premier League ✅

🏆Sunday night: Named the #SkyBetChampionship's Manager of the Season ✅ All in a weekend's work 🤷‍♂️#EFL | #EFLAwards pic.twitter.com/pea7mad4MP — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) April 19, 2026

Antiga glória do Chelsea e da seleção inglesa, Lampard promoveu o Coventry na segunda temporada à frente da equipa, à qual chegou no final de novembro de 2024.

Os Sky Blues garantiram a subida à Liga inglesa a três jornadas do fim do Championship, estando bem encaminhados para se sagrarem campeões da prova.

Nota ainda para Hayden Hackney, médio do Middlesbrough que foi associado ao FC Porto no último verão, que foi eleito o melhor jogador do Championship em 2025/2026.