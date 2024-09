O Fulham é a equipa da Premier League que mais tem superado as expectativas face ao valor do plantel.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado na atribuição de valores de mercado aos jogadores, a equipa de Marco Silva é a 17.ª de 20 equipas da Premier League no que diz respeito ao valor do plantel, apenas à frente Southampton, Leicester e Ipswich Town, equipas recém-promovidas.

Apesar disso, o conjunto londrino, avaliado em 342 milhões de euros, ocupa a nona posição no campeonato, oito acima do que seria expectável se o valor do plantel tivesse correspondência com a classificação.

O Manchester City, que tem o plantel mais valioso da Premier League, está dentro das expectativas, já que lidera a competição. O Arsenal, quarto classificado, está duas posições abaixo das expetativas, o Chelsea (5.º) também duas e o Liverpool, que tem o quarto plantel mais valioso, está no segundo lugar e, por isso, duas posições acima do esperado.

Na cauda da lista estão o Manchester United e o Wolverhampton. Os Red Devils têm o quinto plantel mais valioso dos 20 e estão apenas na 11.ª posição. Já os lobos, que têm o 14.º plantel, seguram a «lanterna vermelha» da prova.