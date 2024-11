Mais de um mês após a última vitória para a Premier League, o Fulham voltou aos triunfos na receção ao Brentford (2-1).

Vitaly Janelt inaugurou o marcador para os visitantes aos 24 minutos e o resultado manteve-se até já dentro do tempo de compensação.

Harry Wilson, extremo internacional galês, foi lançado por Marco Silva aos 82 minutos ainda foi a tempo de reclaram o estatuto de herói da noite. E bastava-lhe que o jogo terminasse empatado, depois de um sublime golo de calcanhar com potencial para entrar no lote dos melhores do ano.

Aos 90+7, quando os seis minutos de compensação dados pelo árbitro já se tinham esgotado, mergulhou de cabeça para garantir os três pontos dos Cottagers.

Com este resultado, o Fulham chega aos 15 pontos e está no 9.º lugar da Premier League.