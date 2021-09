O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, goleou esta quarta-feira na deslocação ao terreno do Birmingham (4-1), em jogo da sétima jornada do Championship.

Dennis Odoi (10m), Mitrovic (54m e 83m) e Harry Wilson (54m) fizeram os golos da equipa do técnico luso, ao passo que Troy Deeney (87m) marcou para a formação da casa.

O Fulham, que contou com Ivan Cavaleiro e Domingos Quina na segunda parte, lidera o Championship, com 16 pontos, mais do que do que o West Bromwich.

Em Nottingham, o Forest, dos portugueses Cafú, João Carvalho, Tobias Figueiredo e Xande Silva – só o último entrou na partida –, foi derrotado por 2-0 ante o Middlesbrough.

O primeiro golo do Boro foi da autoria de Sporar, avançado emprestado pelo Sporting, aos 24 minutos. Onel Hernandez fez o segundo aos 72 minutos.

O belo golo de Sporar: