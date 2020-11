O Fulham de Ivan Cavaleiro somou esta segunda-feira a primeira vitória na Premier League, ao vencer o WBA por 2-0 na 7.ª jornada da Liga inglesa.

Os golos da equipa londrina foram apontados por Bobby Reid e por Ola Aina, aos 26 e 30 minutos, respetivamente.

Matheus Pereira (ex-Sporting) e Krovinovic, emprestado pelo Benfica, foram titulares no WBA, tendo sido substituídos na segunda parte. Ivan Cavaleiro entrou para os minutos finais. Com este resultado, o Fulham chega aos 4 pontos e deixa a zona de despromoção, onde está o WBA com três pontos.