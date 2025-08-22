Uma alegada fundação solidária criada em memória de Diogo Jota, internacional português que morreu no passado dia 3 de julho num acidente de viação em Espanha juntamente com o irmão André Silva, foi esta quinta-feira desativada, depois de terem surgido fortes suspeitas de fraude.

O site «diogojotafoundation.org», registado apenas três dias após a tragédia, pedia donativos para apoiar jovens futebolistas e estudantes carenciados, alegando já ter distribuído 25 mil refeições, ajudado 300 crianças e estabelecido 50 parcerias locais. No entanto, o único método de doação disponível era através de criptomoedas, levantando desde logo várias dúvidas quanto à sua legitimidade.

De acordo com o jornal The Telegraph, a página exibia os logótipos do Liverpool, da Unicef, da Allianz e da Plataforma Portuguesa de ONGs para o Desenvolvimento, mas três destas entidades confirmaram ao jornal britânico que os símbolos foram utilizados sem autorização e que não tinham qualquer ligação ao projeto. Também o Liverpool e a família de Jota garantiram desconhecer em absoluto a fundação.

A alegada organização afirmava já ter angariado mais de 64 mil dólares (cerca de 55 mil euros), mas não respondeu a chamadas telefónicas ou e-mails enviados pelos jornalistas britânicos. A Comissão de Caridade do Reino Unido também confirmou não ter recebido qualquer pedido de registo da instituição.

Perante a revelação da possível burla, o site foi entretanto apagado. Ainda não é claro se os valores divulgados chegaram a ser efetivamente doados, nem para onde terão sido canalizados.

Recorde-se que, no último mês o Liverpool já tinha anunciado que a sua própria fundação oficial, a LFC Foundation, vai criar um programa de formação em nome de Diogo Jota, garantindo assim uma homenagem legítima ao eterno camisola 20 dos reds.