Gary Neville, glória do Manchester United e atual comentador da Sky Sports, criticou Ruben Amorim e a forma de jogar dos «red devils», após a derrota frente ao Tottenham por 1-0.

«A melhor coisa, até agora, foram as conferências de imprensa», disse Neville, quando questionado sobre se via Amorim como o homem certo para trazer os dias de glória a Old Trafford.

O antigo jogador deixou duras críticas sobre a organização do meio-campo e a forma de jogar de Amorim. «Veja onde estão o Casemiro e o Bruno Fernandes, isso não está certo. Viola todas as regras do futebol. Uma loucura absoluta», expressou.

«A estrutura da equipe é notavelmente fraca. Os espaços no meio-campo apresentam um problema tático. Não se vê uma formação assim no futebol, nem nos sub-9 ou sub-10», referiu.

«Acho que não há nada no campo que tenha visto até agora, em termos de resultados ou desempenhos, que me diga que estamos a assistir a uma boa equipa», concluiu Gary Neville.