Gary Neville, antigo jogador do Manchester United e atualmente comentador da Sky Sports, analisou a situação de Nuno Espírito Santo com Marinakis, presidente do Nottingham Forest, onde defendeu o técnico português.

«Acho absolutamente escandaloso o que o dono do Forest acabou de fazer no campo do City Ground. Se eu fosse o Nuno, teria uma conversa muito dura com ele, porque isso é um escândalo. Vocês acabaram de se classificar para uma competição europeia. Onde esse clube esteve, reclamar com o Nuno em campo, diante dos adeptos do clube, é uma piada», comentou o antigo internacional inglês», disse o antigo internacional inglês.

De recordar, o presidente do Forest foi confrontar o técnico português no final do empate 2-2 frente ao Leicester.