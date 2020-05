Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, agora comentador na Sky Sports, destacou a obsessão de Cristiano Ronaldo em marcar golos e em ser o melhor jogador de todos os tempos. O antigo internacional inglês está, aliás, convencido que o antigo companheiro de equipa só vai parar de jogar quando bater o recorde de golos de Pelé.

«Ele está totalmente focado em ser o melhor do mundo. É um dos poucos jogadores com quem joguei que assumiu publicamente que os prémios individuais eram importantes para ele. Normalmente os jogadores dizem que a equipa é mais importante, mas ele dizia que queria ser o melhor jogador do mundo e, assim, ajudar a equipa dele. Olhava para essa questão de um angulo diferente, ele queria ser o melhor de sempre do mundo. E o que tem feito ao longo dos anos é absolutamente excecional. A verdade é que trabalhou duro para conseguir o que conseguiu», começou por destacar o antigo lateral.

Na discussão entre Cristiano Ronaldo e Messi na luta pelo título de melhor do mundo, normalmente destaca-se o talento do argentino em relação ao poderio físico do português, mas Gary Neville prefere destacar a «obsessão» do antigo companheiro.

«É mais uma obsessão. Ele é completamente obcecado em marcar golos, em aplicar-se ao máximo todos os dias para estar na melhor forma possível. Acho que tem crescido no nível de profissionalismo que impõe a si próprio todos os anos. Não tenho dúvidas que ele tem um plano para continuar a jogar até aos 40, como o James Milner, e bater os recordes de Pelé. Estou convencido que ele quer bater os números de Pelé. Acho que é isso que ele tem em mente, quer ser o melhor de todos os tempos. Ele pensa que se for o melhor de sempre, a equipa onde ele joga vai conquistar troféus e ter sucesso», destacou ainda Gary Neville.

Recordamos que em novembro de 2019, quando Ronaldo chegou à marca redonda dos 700 golos na carreira, Pelé veio a público desafiar o português a bater o seu recorde de 1.283 golos. Impossível?