Uma associação de defesa dos animais inglesa, a RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), apreendeu, numa ação em que contou com a colaboração da polícia, os gatos de Kurt Zouma, poucos dias depois do defesa francês ter publicado um vídeo nas redes sociais a maltratar um dos gatos.

«Os dois gatos estão agora ao cuidado da RSPCA», anunciou um porta-voz da associação. «A nossa prioridade é e sempre será o bem-estar destes gatos. Foram levados a um veterinário, para serem examinados, e vão ficar a nosso cargo enquanto a investigação prosseguir», anunciou ainda a referida associação.

O West Ham, por seu lado, tinha aberto um processo interno ao seu jogador e divulgou, agora, que decidiu aplicar a multa máxima prevista nos regulamentos internos, assegurando que o valor será, depois, entregue a uma associação de solidariedade com os animais.

O clube londrino, que garante que o jogador «já demonstrou arrependimento», informou ainda que Zouma aceitou a punição, bem como colaborar com a RSPCA na entrega dos dois gatos que tinha na sua posse.

Entretanto, mais de 150 mil pessoas já assinaram uma petição a exigir que Zouma seja levado a tribunal pelas suas ações.