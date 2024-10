O Governo inglês vai dotar o regulador independente de poderes para vetar a venda dos estádios das equipas da Premier League aos seus proprietários ou a outros interessados.

A medida, noticiada pelo The Guardian, visa impedir que os clubes usem esta possibilidade para aumentarem as receitas e, assim, cumprirem as regras do fair play financeiro.

Recorde-se que em junho passado a Premier League tentou implementar uma regra que evitava que os clubes pudessem vender ativos a empresas do próprio dono para que contabilizassem esses lucros e mascarassem perdas económicas que, a acontecerem, poderia conduzir, por exemplo, à perda de pontos na competição.

Dos 20 clubes, 11 votaram a favor, menos três do que os 14 necessários para aplicar a regra que já existe na EFL (English Football League), que organiza os campeonatos do segundo ao quarto escalões de Inglaterra.

Ainda segundo o Guardian, qualquer clube que pretenda vender o estádio terá de obter a aprovação do regulador independente, que analisará o pedido tendo em conta variáveis como os motivos da venda, o eventual caráter especulativo do negócio e o valor comunitário do recinto.

Nos últimos anos, clubes como o Aston Villa, o Sheffield United, o Derby Counti ou o Reading venderam os estádios de forma a poderem colocar-se a salvo de sanções por incumprimento das normas do fair play financeiro.

A ideia da criação do regulador de futebol independente, que opera desde os primeiros meses deste ano, nasceu após a formação o anúncio, em 2021, da chamada Superliga Europeia e visava a proteção do futebol inglês.