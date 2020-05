O governo britânico admitiu o regresso da Premier League em junho, após a interrupção decretada em março devido à pandemia de covid-19.

«O governo está a abrir as portas para a retoma do futebol com segurança em junho. (...) Todos concordamos que só seguiremos em frente se for seguro, porque a saúde e o bem-estar dos jogadores, treinadores e trabalhadores vêm em primeiro lugar», disse Olivier Dowden, secretário de Estado da Cultura e do Desporto.

Na próxima segunda-feira, os clubes votarão para aprovar ou não o plano de reinício da Liga inglesa, numa altura em que os treinos em conjunto ainda não foram autorizados e o Reino Unido regista mais de 33 mil mortes e 233 mil casos de covid-19.