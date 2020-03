Pep Guardiola já deu os «parabéns» ao Liverpool pela conquista da Premier League, apesar de ainda faltarem dez jornadas por disputar, considerando que a formação liderada por Jürgen Klopp merece totalmente a vantagem de 22 pontos que tem atualmente. Um reconhecimento feito no decorrer da conferência de antevisão do jogo da Taça de Inglaterra com o Sheffield Wednesday.

O Manchester City ainda tem um jogo em atraso, mas o treinador catalão já não acredita numa recuperação épica da sua equipa. «A liga está acabada e o Liverpool mereceu-a. Depois de tantos jogos se tem a vantagem que tem é porque a merece. Se gostaria de estar mais próximo do Liverpool na classificação, sim, mas agora resta-nos acabar em segundo com o melhor ritmo possível e ainda nos sobra a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões», atirou.

Mesmo fora da luta pelo objetivo principal, Guardiola já venceu a Taça da Liga inglesa e ainda pode conquistar mais dois troféus. «Em todos os clubes por onde passei, sempre que ganhei um título comecei logo a pensar no seguinte. Ganhar a Taça da Liga foi bonito, mas amanhã temos já outro jogo de outra competição. A Taça de Inglaterra é muito importante para os ingleses, temos de nos concentrar nela», comentou.

Uma conferência em que o treinador também abordou o futuro de Phil Foden, jovem de 19 anos que tem vindo a impor-se na equipa e que esteve em destaque na final da Taça da Liga. «Quero o melhor para ele. Terá o que merece. Fiquei muito feliz com o jogo dele em Wembey, com o seu comportamento e com o seu trabalho em todos os treinos. Ainda tem 19 anos, mas com esta atitude pode chegar onde quiser», atirou.

O treinador revelou aina que Kun Aguero está recuperado e pode defrontar o Sheffield Wednesday, mas Sané ainda não está apto para o jogo desta quarta-feira.