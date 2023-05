Pep Guardiola não poupou elogios a Roberto De Zerbi, o treinador do sensacional Brighton, na antevisão da visita do campeão Manchester City ao terreno do sexto classificado, marcado para esta quarta-feira.

Um elogio feito com pompa e circunstância, com o treinador catalão a pedir a atenção especial dos jornalistas antes de lançar os elogios ao colega de profissão que já garantiu a qualificação para a próxima edição da Liga Europa.

«Prestem bem atenção ao que vou dizer porque estou convencido que o Roberto [Di Zerbi] é um dos treinadores mais influentes nos últimos vinte anos. O Brighton merece todos os elogios e o sucesso que tem tido», destacou o treinador dos citizens.

Uma afirmação que Guardiola fez questão de sustentar. «Não há nenhuma equipa que jogue da forma como eles jogam, são únicos. Logo que eles chegaram tive a sensação de que iam ter um grande impacto na Premier League. Percebi que iam surpreender, mas não adivinhava que iam fazer o que fizeram num período tão curto», acrescentou.

Guardiola diz, inclusive, que tem aprendido «muito» com as inovações aplicadas por De Zerbi na Premier League. «Eles criam uma média de 20/25 oportunidades de golo por jogo, são muito melhor do que todos os adversários, monopolizam a bola de uma forma que eu já não via há muito, muito tempo. Toda a gente se envolve no jogo, o guarda-redes deles joga como médio de contenção e, se não estiveres ao teu melhor nível, eles fazem o que querem contigo. É uma equipa com quem tenho aprendido muito», prosseguiu.

O treinador do City chegou mesmo a comparar De Zerbi a um dos melhores cozinheiros do mundo. «Eles são únicos, são como uma estrela Michelin num restaurante de topo. Na Catalunha tínhamos o restaurante El Bulli onde Ferran Adrià, que foi o melhor cozinheiro do mundo durante muitos anos, mudou por completo a cozinha. A forma como o Brighton joga também é assim, é única, é especial. A forma como jogam, a forma como se movimentam. Vai ser um grande desafio para nós prepararmos este jogo», destacou ainda.

