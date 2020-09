Pep Guardiola explicou a pesada derrota do Manchester City, em casa, diante do Leicester (2-5), com «ansiedade» e «nervosismo» da parte da sua equipa. O treinador catalão explica que os golos do adversário levaram os seus jogadores a ficar com dúvidas e a perder discernimento no jogo.

«Fizemos uma boa primeira parte ou uns bons trinta minutos, marcámos um golo. Eles tinham uma defesa muito recuada e a nossa falta de oportunidades tornou-nos ansiosos. Muitas vezes eles não queriam jogar, só em contra-ataque. Depois marcaram de penálti», começou por referir na flash-interview.

A primeira parte terminou com o resultado 1-1, mas na segunda parte o City consentiu mais quatro. «O problema é que não criámos muito porque eles estavam muito recuados. Nesses casos tens de ser paciente e esperar, não podes permitir contra-ataques. Sabemos que o Vardy corre muito, mas tinha muito para correr, porque eles estavam longe da nossa baliza. Tínhamos de o controlar e com o Fernandinho não devíamos ter problemas. Sofremos um penálti, depois outro e aquele grande golo do Maddison. Estávamos a fazer as coisas bem, mas cada vez que eles iam lá acima marcavam. Começámos a ficar nervosos e ficou tudo mais difícil», explicou.

Guardiola referiu depois que é sempre difícil defrontar o Leicester. «Quando ganhámos 1-0 com um golo do Vicente Kompany no fim, eles também jogaram assim. Nesse jogo, fomos pacientes, esperámos pelo nosso momento e marcámos. Hoje eles ficaram nervosos e a pensar que não estávamos a jogar bem, mas estávamos. Temos de controlar, seguir o processo. Depois do 1-0 podíamos ter feito o 2-0. Mesmo quando estava 2-5, o Leicester estava longe da baliza. Eles nem correram muito. Nos lances do penalti estávamos lá. Não há explicação», destacou.

Uma lição para o futuro. «Aprendemos sempre qualquer coisa. Nunca se sabe quando pode acontecer, há outras equipas que vão passar por isto. É um resultado duro. Disse aos jogadores para não desistirem, vamos encontrar soluções para voltar a vencer», referiu ainda a terminar.