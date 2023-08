Pep Guardiola viajou até Barcelona para ser submetido a uma cirurgia com o objetivo de debelar um problema nas costas que tem incomodado o treinador do Manchester City nos últimos meses. O treinador, em reabilitação, vai falhar os próximos jogos dos citizens, mas deverá regressar ao comando da equipa no início de setembro, logo após a pausa para os jogos das seleções.

O treinador catalão foi operado, com sucesso, pelo doutor Mireia Illueca e vai ficar, nos próximos dias a recuperar em Barcelona.

Na ausência do treinador, o comando da equipa de Ruben Dias e Bernardo Silva vai ficar entregue ao adjunto Junma Lillo que, além de supervisionar os treinos da equipa, vai também estar no banco nos próximos jogos com o Sheffield United, fora, e com o Fulham de Marco Silva, em casa.

Pep Guardiola deverá regressar, depois, para a visita ao West Ham, marcada para 16 de setembro, já depois da paragem FIFA para os jogos das seleções.